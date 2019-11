Cinaski recita Bukowski e Waits ad Aquilonia.

Lo scrittore “contro” il cantautore nel recital di Vincenzo Costantino Cinaski. Due mostri sacri a confronto. Da un lato le parole di Charles Bukowski, dall’altro le strofe e la musica di Tom Waits. “Le poesie contro le canzoni, la birra contro lo scotch, la lost generation contro la last generation. Non esiste un vincitore se non il pubblico che potrà nutrirsi di storie di vita raccontate e cantate in filigrana con l’ausilio dell’accompagnamento di Mel Morcone al piano“.

L’appuntamento culturale è ad Aquilonia, venerdì 15 novembre a “Cantieri musicali”. Ore 21.00. Si tratta di un recital all’interno di un confronto. Qui il poeta, Vincenzo Costantino, recita le parti di Bukowski e di Waits con la complicità del pianista.

Vincenzo Costantino. Vincenzo Costantino, detto Cinaski, è nato a Milano il 19 novembre 1964. Poeta narratore e interprete, la sua poesia passa facilmente dai libri al palco e alla voce. Un artista dotato di grande carisma, di una voce profonda e intrigante. Le sue parole così ben ordinate sulla carta, prendono vita diventando canzoni, arie, melodie legate al mondo musicale del jazz del blues e del rock. Non sarà la prima apparizione in Irpinia per Cinaski, già ospite allo Sponz Fest. Ma quello di Aquilonia sarà un appuntamento da non perdere per gli amanti di musica, letteratura, poesia.