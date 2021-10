Ciro Amodio apre nuovo punto vendita in via Carducci ad Avellino.

Prosegue l’opera di rinnovamento e ampliamento di Ciro Amodio. Il brand leader in Campania con la sua rete di piccole botteghe alimentari di prossimità continua ad investire in restyling e nuove aperture per garantire ai clienti un servizio sempre più capillare ed efficiente.

E’ ad Avellino, in via G. Carducci 80/82, che l’azienda ha infatti di recente inaugurato un nuovo punto vendita: uno spazio di 140 metri quadrati – suddivisi in reparto caseificio, ortofrutta, macelleria e panetteria – pensato per coloro che ricercano prodotti di alta qualità ed eccellenze del territorio da portare in tavola sempre fresche di giornata. In linea con la mission aziendale infatti il nuovo punto vendita propone ai clienti un vasto assortimento di specialità gastronomiche in primis la mozzarella di Bufala Campana Dop Ciro Amodio, fiore all’occhiello dell’azienda che da cinque generazioni eccelle nella produzione di latticini. E una varietà di prodotti da forno lavorati in maniera artigianale come vuole la tradizione e cotti in loco per garantire ai consumatori lievitati freschi e genuini ad ogni ora del giorno. La scelta spazia dai pani tradizionali come il pane cafone, specialità campana caratterizzata da una crosta spessa e una mollica morbida e bene alveolata, ai pani farciti con salumi e verdure di stagione e poi soffici pizze in pala proposte nei gusti classici o più ricercati.

<< Dopo Napoli, Salerno, Nocera, Cava dei Tirreni e Caserta siamo approdati anche ad Avellino >> spiega Fausto Amodio Amministratore Delegato di Ciro Amodio << Da due anni a questa parte cerchiamo di garantire ai nostri clienti un servizio sempre più tentacolare e vicino alle loro esigenze. I punti vendita Ciro Amodio sono pensati per essere botteghe di prossimità, negozi di vicinato dove poter trovare prodotti di alta qualità a prezzi accessibili. A fare la differenza è sicuramente la filiera corta e controllata che garantisce tracciabilità, massima trasparenza e sicurezza. >>

Ma non è tutto. L’azienda porta avanti anche la sua opera di modernizzazione e innovazione dei punti vendita: dopo aver completamente ristrutturato i negozi di Salvator Rosa, Portici e Piazzetta Mondragone a Napoli, l’opera di restyling ha interessato anche il punto vendita in Via Suarez al Vomero – a pochi passi da Piazza Medaglio D’Oro – che ha riaperto le porte in una veste inedita e completamente rinnovata, pensata per valorizzare spazi e arredi garantendo al consumatore un ambiente accogliente e confortevole. Il risultato è una moderna boulangerie in stile francese – con tanto di lavagne a parete e ampie vetrate per l’esposizione dei prodotti – dove poter fare la spesa orientando la scelta tra chicche gastronomiche provenienti da piccoli agricoltori e allevatori selezionati.

<< Uno degli obiettivi che ci siamo prefissati negli ultimi anni è quello di ristrutturare i nostri punti vendita per trasformarli in vere e proprie case del gusto >> dice Fausto Amodio << E’ solo stipulando un rapporto di reciproca fiducia con i nostri clienti che possiamo crescere come azienda, migliorarci e puntare sempre oltre.>>

IL GRUPPO

Ricerca costante della qualità, freschezza quotidiana, sicurezza alimentare e convenienza sono i valori su cui il gruppo Ciro Amodio ha costruito la propria storia imprenditoriale. Una storia che inizia nel 1825 con una piccola produzione artigianale di latticini nel cuore del Parco Regionale dei Monti Lattari. Ancora oggi, dopo cinque generazioni, la famiglia Amodio è orgogliosamente alla guida dell’azienda che negli anni è diventata un fiorente gruppo di imprese industriali e commerciali pur restando fedele a valori come qualità, artigianalità, ricerca e convenienza. L’impegno costante a garantire gli elevati standard qualitativi dei prodotti di cui il gruppo cura e controlla con la massima attenzione ogni fase del processo di produzione e selezione in laboratori certificati e la efficiente organizzazione logistica, governata sempre direttamente, assicura la consegna dei prodotti freschi nei punti vendita tutti i giorni e spesso anche due volte al giorno. Oggi il brand Ciro Amodio conta 60 punti venditi in Campania, di cui il 90% a Napoli centro e provincia, e il resto a Salerno, Caserta, Nocera e Cava dei Tirreni.