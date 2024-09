Clan H teatro: al via le prove aperte

Dopo la partecipazione e il consenso avuto nella rassegna ”Festival delle Fiabe”, che ha visto la compagnia teatrale Clan H portare in scena lo spettacolo originale “Tutto sbagliato al posto giusto” e condurre due laboratori per bambini dal titolo “Le parole hanno finestre”, è tempo di accogliere tutti coloro che vogliono avvicinarsi all’arte teatrale.

I laboratori, toccheranno tutti gli aspetti basilari per chi vuole scoprire il mondo del teatro quali: dizione, ortoepia, linguaggi non verbali, recitazione, movimento, analisi, studio dell’ambientazione e dei personaggi, e rappresentano ormai un vero e proprio punto di riferimento per chi vuole iniziare un percorso che esula dalla sola formazione attoriale.

Tutti i corsi saranno tenuti ed organizzati da Salvatore Mazza, attore, docente e direttore didattico, che dichiara: “Il nome scelto quest’anno per i laboratori è RINASCENZA. Ogni nuova conoscenza, ogni nuova azione, ogni nuovo tempo non annullano e non dimenticano mai del tutto il passato. Il nuovo e l’antico, mutano, insieme, si intrecciano, si trasfigurano, osmoticamente esistono, vivono. Rinasce ancora il teatro, rinasce sempre in un’illuminata intimità, approdando dolcemente in altre isole del sogno, scandendo gli attimi di infinito, dove tutto rinfiora.”

Il giorno 25 settembre 2024 presso il “Circolo della Stampa”, ci saranno le prove aperte gratuite per i corsi di teatro. I bambini e i ragazzi fino ai 16 anni potranno presentarsi dalle 17 alle 19, mentre dalle 19 alle 20 possono partecipare coloro che hanno dai 17 anni in su. Il Clan H, fondato e diretto da Lucio Mazza, è sempre attento alla formazione dei giovani e non, e costantemente offre un programma didattico e formativo completo ed approfondito, coinvolgendo tutti in una esperienza viva e libera.