Con “Calici di stelle” e la “Notte della Falanghina” chiude la XXVI edizione di Vinalia a Guardia Sanframondi.

Questa sera due eventi in uno per la chiusura della XXVI edizione di Vinalia, la rassegna enogastronomica proposta nel borgo antico di Guardia Sanframondi, centro del beneventano ricco di storia, tradizioni e prodotti della terra molto apprezzati.

A chiudere questa tornata 2019, nella notte di San Lorenzo, “Calici di stelle” e “La notte bianca della Falanghina”. La prima è organizzata sul territorio nazionale dall’Associazione Nazionale delle Città del Vino e dal Movimento del Turismo del Vino e quest’anno è dedicata alla luna e all’anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla luna. La seconda, invece, vuol essere un brindisi benaugurante e l’ennesimo omaggio dei promotori e organizzatori di Vinalia con lo spumante di Falanghina de La Guardiense, insieme a tanta allegria e voglia di stare insieme.

Sull’iniziativa, che quest’anno ha per tema “Canto della durata”, Floriano Panza, Sindaco di Guardia Sanframondi ha affermato: “Vinalia rappresenta la storia e l’evoluzione di come il mondo contadino ha cercato di uscire dai campi e avvicinarsi ad altri settori sociali come l’ecologia, la sostenibilità e l’arte”.

“Sannio Falanghina Città Europea del Vino 2019 – ha aggiunto – credo che sia il coronamento di un’attività che questa città sta svolgendo da tantissimo tempo, nel desiderio di costruire una proposta originale di Guardia e delle sue aree, affinché il valore della dote territoriale rappresentata dalle migliaia di contadini che da secoli coltivano la vite possa trovare una risposta anche economica e sociale più soddisfacente”.

Quindi, ancora un giorno, per approfittare del Percorso del Gusto, con i vini di ben dodici aziende sannite e, nel dedalo di viuzze e in angoli molto attraenti, un’offerta di qualità fatta di salumi, formaggi, taralli, prodotti della canapa, tanta gastronomia e una impedibile proposta di dolci.

Chiamata finale anche per le visitatissime mostre del Borgo degli artisti inserite in VinArte, diretta da Giuseppe Leone, e allestite con opere di pittura, scultura e fotografia (curata da Azzurra Immediato), di Jorit Agoch, Vishka, Amir Sabet Azar, Constantin Migliorini, Mariano Goglia, Anna Rosati, Francesco Cardone, Francesco Ciotola, Natalino Russo e Carmine Carlo Maffei; e le immagini dei fotografi guardiesi: Mariagrazia Pigna, Pasquale Di Cosmo e Francesco Garofano.

Della imponente mostra è stato realizzato un interessante catalogo.

Per lo show cooking di domani, ai… fornelli Pasquale Basile, con un menu che riguarderà: Antipasto – “Welcome”: “dalla strada alla strada” : falafel di ceci del Fortore, ‘o per e ‘o muss con peperone verde e lime, yogurt di pezzata rossa, Fresella beneventana con salsa aioli, gazpacho di pomodoro, stracciata di pezzata rossa, peperone e cipollotto fermentati, ciambotta di ortaggi affumicati (in abbinamento alla Coda di volpe – Cantina I colli del Sannio); Primo – Pasta e fagioli, cotenna soffiata, pecorino, cozze in escabeche (in abbinamento al Rosato – Azienda Agricola Pietrefitte); Secondo – Una “Diavola” in Oriente: pollo alla diavola marinato in salsa teriyaki e radici glassate (in abbinamento al Piedirosso – Azienda Agricola Pietrefitte); Dessert – Cous cous al miele, cremoso al cioccolato, peperoncino e frutti rossi (in abbinamento al Passito Laureto de La Guardiense). Prenotare al 3478910774.

Per le Degustazioni professionali guidate a cura dell’Ais, dalle ore 22 nei locali di Terrae maior (di fronte all’Ave Gratia Plena), chiusura affidata a La Guardiense. Prenotazioni al 348 8134129.

Per il Live fest, inoltre, dalle ore 22: in Piazza Fabio Golino ci sarà Lello Petrarca trio e, in Piazza Mercato, si esibirà la Banda del Bukò, “Taranta Experience”, Giuliano Gabriele Ensemble + Selena Sacco “Danza”.

Tanta musica, dunque, e tanto divertimento in una “notte dei desideri”, da vivere per sognare guardando le stelle e senza dimenticare di riempire il calice.

L’ultima notazione riguarda la Lotteria. E sì, con Vinalia si viaggia in ben cinque fantastiche località del vino, con soggiorni per due persone a: Lisbona, Ischia, Furore, nel Cilento e ai Campi Flegrei.

Per saperne di più si può visitare il sito internet www.vinalia.it, il profilo facebook Vinalia, oppure telefonare al 345 0457090.