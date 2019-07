Con la celebrazione di Sant’Anna iniziano i preparativi per il Palio della Botte.

Avellino si prepara alla tradizionale Alzata del Pannetto della Madonna Assunta, sua compatrona.

Venerdì 26 luglio alle ore 20:00, dopo la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo della Diocesi di Avellino, Mons. Arturo Aiello, in occasione della Festa di Sant’Anna, il tradizionale evento apre il Ferragosto avellinese.

A far da corona all’immagine della Vergine gli stemmi delle sette storiche contrade cittadine (Terra, Tuoppolo, Porta Puglia, Parco del Principe, Porta Napoli, Porta Beneventana, Bellezze), mentre sfila per le vie della città il corteo del “Palio della Botte” per rendere il suo primo omaggio alla Madonna Assunta in attesa di quello finale in occasione della 26esima edizione del Palio della Botte, appuntamento centrale del Ferragosto avellinese giunto al suo 22esimo anno che si svolgerà come di consueto dal 10 al 12 Agosto p.v. in C.so Umberto I.