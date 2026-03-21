Consulenti lavoro: Napoli (Confartigianato Piemonte) “Congresso Piemonte-Valle d’Aosta occasione

“Quest’occasione ci ha permesso di portare a conoscenza di tutti i consulenti del lavoro le attività delle organizzazioni di rappresentanza datoriali, in questo caso Confartigianato, per quanto riguarda gli accordi sui protocolli d’intesa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – afferma Claudio Napoli, Segretario di Confartigianato Imprese Piemonte, al congresso interregionale Piemonte Valle d’Aosta dei consulenti del lavoro – Noi l’abbiamo appena sottoscritto a gennaio: questo tipo di protocollo prevede organismi paritetici a livello regionale e provinciale con la possibilità di indirizzare i lavoratori a fare formazione”.