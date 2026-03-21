Consulenti lavoro: Varisellaz (pres. Confartigianato Valle d’Aosta) “Nuovi accordi per promuovere

“Questa è stata un’ottima occasione per affrontare i temi della sicurezza e salute sul lavoro, sia dei lavoratori che dei datori di lavoro – commenta Claudio Varisellaz, Presidente di Confartigianato Valle d’Aosta, al congresso interregionale Piemonte Valle d’Aosta dei consulenti del lavoro – Per quanto riguarda le iniziative che sono state prese in Valle d’Aosta su questo tema, mi preme ricordare un accordo quadro siglato con varie parti sociali mirato proprio a promuovere la cultura del lavoro in tema di salute in ambienti confinati e a rischio di inquinamento”.

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