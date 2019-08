Conto alla rovescia per la Sagra della Maccaronara a Castelvetere sul Calore.

Ultimi giorni di attesa per l’inizio della quarantaduesima edizione della Sagra della Maccaronara di Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino, in programma lunedì 12 e martedì 13 agosto. L’evento, tra i longevi dell’estate irpina, animerà per due sere le antiche strade dell’incantevole borgo di Castelvetere sul Calore, dominato dall’omonimo castello. Fulcro dell’evento sarà, come si evince dal titolo dello stesso, la squisita maccaronara, il formato tipico di pasta protagonista del percorso di degustazione proposto per l’occasione. La maccaronara è un tipo di pasta realizzata rigorosamente a mano, il cui impasto di acqua e farina si lavora fino a conferirgli la giusta consistenza per poi essere tagliato in una forma simile a quella di un grosso spaghetto. Può essere condita con sugo o fagioli e viene preparata seguendo ancora i metodi tradizionali tramandati per generazioni dalle massaie locali. Oltre alla Maccaronara sarà possibile degustare anche le altre numerose prelibatezze della cucina e della gastronomia locale, accompagnate dagli ottimi vini ricavati dalle locali uve aglianico, da cui si ricava il pregiato Taurasi DOCG. E per alimentare il clima tipico della festa non mancherà la musica popolare e folkloristica, con la partecipazione all’evento dei gruppi “Piccimondo”, che si esibirà lunedì 12, e “I Simpatici Italiani”, in scena martedì 13. Un evento da non perdere, dunque, per i tanti appassionati delle tradizioni eno-gastronomiche ed agro-alimentari dell’entroterra campano e della terra d’Irpinia in particolare, che a Castelvetere sul Calore potranno apprezzare il calore di una comunità ancora una volta riunita attorno al simbolo della propria cultura agro-alimentare. Condivisione, sapori genuini, sano divertimento e riscoperta dell’antico sono i valori che rappresentano il filo conduttore di un evento che non mancherà di sorprendere e conquistare cuori e palati. La Sagra della Maccaronara è organizzata dall’Associazione Pro Loco di Castelvetere sul Calore con il patrocino del Comune di Castelvetere sul Calore.

