Controlli dei Carabinieri agli esercizi commerciali ed ai venditori ambulanti a Grottaminarda.

L’incremento dei servizi predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, che si è concretizzato nel rafforzamento dei controlli tesi a contrastare il fenomeno dell’illegalità diffusa e dell’abusivismo commerciale, sta continuando ad ottenere postivi risultati.

L’impegno profuso dal personale operante e la collaborazione dei cittadini che puntualmente segnalano la presenza di persone sospette nei pressi delle loro abitazioni, hanno consentito di stilare un bilancio senz’altro positivo.

Nell’ambito di tali controlli, i Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno sorpreso lungo le vie cittadine un giovane senegalese intento a vendere senza le prescritte autorizzazioni portafogli, bracciali, cinture ed oggetti vari.

Oltre alla prevista sanzione pecuniaria, per lo straniero, domiciliato a Foggia, è scattata la proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio, attesa l’illiceità della condotta posta in essere che rendeva ingiustificata la sua presenza in quel Comune.

La merce è stata sottoposta a sequestro.