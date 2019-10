Controllo del territorio, operazione alto impatto dei Carabinieri a Montella.

Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Montella, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Con perquisizioni, posti di blocco e una massiccia presenza nelle strade, i Carabinieri stanno eseguendo quotidiani e mirati controlli che nel weekend appena trascorso hanno portato al deferimento in stato di libertà di due persone e all’allontanamento di tre pregiudicati.

In particolare, a Montemarano i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un anziano del posto sorpreso, senza autorizzazione, con un fucile da caccia nell’area protetta del Parco dei Monti Picentini; oltre alla denuncia è scattato il sequestro dell’arma.

Alla medesima Autorità Giudiziaria è stato deferito un 40enne di Volturara Irpina, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente per uso non esclusivamente personale: all’esito di perquisizione domiciliare i Carabinieri dell’Aliquota Operativa hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro oltre tre grammi di cocaina nonché una modica quantità di marijuana.

Sono stati invece allontanati con Foglio di Via Obbligatorio tre pregiudicati napoletani, di età compresa tra i 28 ed in 35 anni, sorpresi a girovagare in atteggiamento sospetto a Caposele: fermati dai Carabinieri della locale Stazione, non era in grado di fornire una valida giustificazione circa la loro presenza in quel Comune.