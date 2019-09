Controllo del territorio, operazione Alto Impatto dei Carabinieri di Montella.

I Carabinieri della Compagnia di Montella non mollano la presa sul territorio dell’Alta Irpinia, dove sono stati intensificati i servizi di prevenzione e sicurezza.

Con perquisizioni, posti di blocco e una massiccia presenza nelle strade, i Carabinieri stanno eseguendo quotidiani e mirati controlli che nel weekend appena trascorso hanno portato alla denuncia di un soggetto ritenuto responsabile del reato di Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità ed alla segnalazione di un 30enne ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.

In particolare, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino un 35enne della provincia di Foggia, gravato da numerose vicende giudiziarie principalmente per reati contro il patrimonio. Lo stesso, sottoposto all’affidamento in prova ai Servizi Sociali, è stato fermato nel corso di un normale controllo a Caposele, dai Carabinieri della locale Stazione, violando di fatto le prescrizioni impostegli, per essersi allontanato dalla provincia di residenza senza autorizzazione.

È invece scattata la segnalazione alla Prefettura di Avellino per un 30enne di Nusco che, all’esito di perquisizione personale e veicolare eseguita dai Carabinieri di Bagnoli Irpino, è stato provato in possesso di una modica quantità di hashish, sottoposta a sequestro.