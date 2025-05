Controllo della Corte dei Conti, il convegno a Benevento

Nella mattinata di giovedì 15 maggio presso i Saloni della Prefettura di Benevento si è tenuto il convegno “Poteri di controllo della Corte dei Conti in materia di società a partecipazione pubblica – Squilibri finanziari degli Enti locali”.

All’evento, organizzato dal Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella e dal Presidente della Corte dei Conti Campania, Sezione regionale di controllo dott. Massimo Gagliardi, hanno preso parte le autorità civili e militari e n. 150 referenti delle amministrazioni locali e iscritti all’Ordine dei commercialisti.

I magistrati contabili relatori hanno approfondito diverse questioni di particolare attualità nel panorama locale, afferenti alle società partecipate ed alla gestione amministrativa degli enti pubblici, con un focus mirato sulle situazioni di squilibrio finanziario, sulle responsabilità connesse e sugli strumenti di prevenzione e risanamento previsti dall’ordinamento.

Il Prefetto ha sottolineato l’importanza di questi momenti formativi e di confronto che rappresentano una preziosa opportunità per approfondire criticità esistenti e consolidare le conoscenze necessarie per una corretta gestione finanziaria, ma anche una valida occasione per favorire un dialogo diretto con la Corte dei Conti, che, nell’esercizio della sua rilevante funzione di garanzia della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa e di tutela degli equilibri di finanza pubblica, si pone come un interlocutore disponibile al confronto e al supporto degli enti locali.