Conza AugustFest, mercoledì 7 e giovedì 8 la seconda edizione.

Dopo il grande successo della prima edizione, i giovani di Conza della Campania e la Pro Loco “Compsa”, con il sostegno delle attività produttive e dei cittadini volontari, mettono in campo la seconda edizione dell’AugustFest che si terrà nelle serate del 7 e 8 agosto presso la Villa Comunale di Conza della Campania. Per l’occasione saranno allestiti stand dove sarà possibile gustare differenti tipologie di ottime birre e diverse ricette di street food, e, soprattutto, ci sarà tantissima musica coinvolgente: vari gruppi musicali folkloristici, musica etnica, cover-band e DJ-set. Ce ne sarà per tutti i gusti.

L’AugustFest è nato con lo scopo di creare un brand attraverso un evento: una festa da ripetersi nelle stagioni future e con varie attività durante l’anno, al fine non solo di valorizzare il paese di Conza della Campania, ma anche per sensibilizzare ognuno di noi in quanto membro di una comunità attiva sul territorio dell’Irpinia per raccogliere fondi per la beneficenza. Il ricavato, infatti, sarà devoluto a tale scopo.

Dietro la musica a tutto volume opera un universo organizzativo fatto di giovani. Con il pretesto delle feste, che di solito durano due o tre giorni, s’incontrano, si organizzano, lavorano gomito a gomito come volontari per mesi, e, quasi senza accorgersene, creano tante piccole comunità che diventano patrimonio vitale della vita associativa dei paesi. L’organizzazione segue uno schema ormai consolidato e vincente: si comincia in pochi amici con l’idea di fare una festa, alla quale ne segue un’altra e poi un’altra ancora. Ogni anno sempre più grande e sempre più bella. Si condividono idee, risorse e competenze. Intanto il gruppo di amici diventa più grande, più coinvolgente e ricco di entusiasmo.

All’ombra di questo evento sono nate delle inestimabili esperienze di partecipazione: le prime per i più giovani e le più vitali per la vita associativa dei paesi. Una vera e propria palestra di educazione civica per i giovani di Conza che hanno scelto un obiettivo e si sono impegnati per raggiungerlo con entusiasmo e ambizione. Gli organizzatori vi aspettano numerosi alla seconda edizione dell’AugustFest a Conza della Campania nei giorni del 7 e 8 agosto con il motto “Non fatevelo raccontare!”.