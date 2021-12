Coronavirus, a Caposele locali chiusi a mezzanotte.

Contagi in crescita su tutto il territorio della provincia di Avellino in linea con quanto avviene nel resto del Paese. Una delle comunità più colpite in Alta Irpinia è sicuramente Caposele, dove da giorni un cluster scolastico assieme ad altri focolai sta mettendo a dura prova la popolazione.

Oltre 100 i positivi registrati in circa tre settimane e oltre 200 le persone in quarantena.

Il sindaco Lorenzo Melillo, anche lui tra i contagiati, ha firmato oggi un’ordinanza che prevede, oltre alle misure già adottate dalla Regione Campania, ulteriori restrizioni.

In particolare, vietato il mercato settimanale, chiusi il parco giochi e tutte le strutture sportive comunali e serrande abbassate per gli esercizi pubblici di somministrazione di cibi e bevande o di intrattenimento alle ore 23.59.

Ribadito lo stop a eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento.

Le nuove regole varranno da questa sera fino al prossimo 9 gennaio.