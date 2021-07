Cala il tasso di contagio in Campania, stabili i ricoveri in degenza ordinaria, in calo quelli in intensiva. Sono, in sintesi, i dati del bollettino quotidiano.

Si registrano 236 positivi su 7.330 tamponi molecolari: si passa dal 5,98% di ieri al 3,21 di oggi.

Quattro i morti nelle ultime 48 ore, uno in precedenza ma registrato ieri. I ricoverati in intensiva sono 10, ieri erano 12 mentre quelli in degenza sono 188, come ieri. (ANSA).