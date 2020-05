Coronavirus, in Irpinia nessun caso nuovo ma solo 35 tamponi processati.

Soltanto 14 positivi oggi in Campania su 4045 tamponi analizzati nei vari laboratori della regione. Il totale dei casi di Covid-19 sale a 4498 su una base di 90.543 tamponi processati.

In Irpinia nessun nuovo caso, ma il numero dei tamponi presi in esame oggi risulta molto più basso rispetto alle giornate precedenti. Solo 35 quelli processati.

Intanto inizia in tutta Italia la fase 2. Diverse centinaia di lavoratori torneranno in servizio anche in provincia di Avellino. Maglie più larghe pure per la mobilità urbana con la possibilità di incontrare evitando assembramenti, indossando mascherine e conservando la distanza sociale i “congiunti”, cioè essenzialmente i parenti e gli affetti stabili (compagni, fidanzati). Poi c’è l’incognita dei rientri in Campania da altre regioni. L’auspicio è che tutti possano rispettare le regole e mettersi in quarantena. Tutti motivi di preoccupazione che impongono cautela.