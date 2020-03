Coronavirus, Moscati sospende le attività ambulatoriali e adotta ulteriori provvedimenti.

In ottemperanza alla disposizione emanata stamane dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania volta ad “assicurare il contenimento della diffusione del Covid-19”, tutte le attività ambulatoriali dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino sono sospese fino al prossimo 18 marzo. Come indicato nella suddetta disposizione, saranno comunque assicurate le prestazioni ambulatoriali urgenti, quelle per la dialisi, di radioterapia e quelle oncologico-chemioterapiche.

Annullate e rinviate anche le visite dell’Attività Libero-Professionale Intramoenia (Alpi). E’ stato altresì regolamentato l’accesso dei visitatori in tutte le Unità Operative, consentendo l’ingresso nelle stanze di degenza durante le fasce orarie previste a un utente alla volta ed è stata sospesa la “Rianimazione aperta” all’interno dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione.

Infine, come disposto dal Decreto del 4 marzo scorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stati annullati tutti i congressi, gli eventi sociali, i corsi di formazione che coinvolgono personale sanitario e/o amministrativo e le attività dei tirocinanti.

Apposita cartellonistica informativa è stata affissa negli ambienti ospedalieri aperti al pubblico.

Dei suddetti provvedimenti sono stati informati tutti i Direttori e Responsabili delle Unità Operative della Città Ospedaliera e del Plesso “Landolfi” di Solofra.