Dall’Officina del Gelato un omaggio ai bambini di Sant’Angelo all’Esca.

I bambini, in questi mesi difficili, hanno avuto una grande forza e un forte spirito di adattamento, a volte più degli adulti: è per questo che gli amministratori del Comune di Sant’Angelo All’Esca hanno deciso di fare un piccolo dono ai bimbi del paese irpino. Nei prossimi giorni infatti, insieme alle mascherine inviate dalla Regione Campania, ogni bambino riceverà a casa un dolce omaggio prodotto dall’Officina del gelato di Fontanarosa che da pochi giorni ha riaperto i battenti.

“Siamo orgogliosi e soddisfatti del lavoro fatto in questo periodo di grave emergenza e del comportamento esemplare dei nostri concittadini, in particolare dei più piccoli costretti a stare lontani dalla scuola e dagli affetti più cari – dice il sindaco Attilio Iannuzzo -. Ad oggi, Sant’Angelo All’Esca è uno dei pochi paesi irpini con zero casi Covid. Dando massima fiducia ai cittadini, ci auguriamo di superare al meglio anche la fase 2. Nonostante quest’anno, non abbiamo potuto celebrare come abbiamo sempre fatto, il nostro Patrono San Michele Arcangelo, siamo certi che continuerà a guidare il nostro cammino”.