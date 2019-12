Danneggia sensore allarme in un negozio, denunciato dai Carabinieri ad Atripalda.

I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno denunciato un trentenne di Montoro, ritenuto responsabile di danneggiamento.

Il giovane qualche giorno fa si era recato in un noto negozio di elettronica della Città del Sabato e all’uscita danneggiava irreparabilmente il sensore dell’impianto di allarme.

Grazie all’immediata attività, estrinsecatasi attraverso lo sviluppo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, si individuava il presunto responsabile che dopo qualche ora ritornava nuovamente al negozio.

Fermato e identificato dai Carabinieri, il trentenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Inoltre, attesa l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza in quel Comune, lo stesso è stato proposto per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.