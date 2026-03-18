De Biasi, San Felice: “Punto di forza del progetto è mantenimento e implementazione della

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Redazione Gazzetta di Avellino
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Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.

San Felice è una storica azienda vitivinicola toscana con vigneti nel Chianti Classico, a Montalcino e a Bolgheri. Di fronte alle sfide del cambiamento climatico, l’azienda ha scelto la viticoltura rigenerativa come modello per continuare a produrre vini di alta qualità, preservando le risorse naturali. Il percorso si concentra sulla tutela della fertilità del suolo, sulla gestione sostenibile dell’acqua e sulla valorizzazione della biodiversità. In questa direzione San Felice partecipa al progetto “Rigenerare per crescere” promosso da Bayer, con attività di monitoraggio della biodiversità e sviluppo di pratiche agronomiche mirate. L’obiettivo è rafforzare la resilienza dei vigneti e garantire qualità anche in un contesto climatico in evoluzione.

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