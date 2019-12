Distretto del Vino, convegno a Taurasi a cura di Coldiretti venerdì 6.

“Il distretto del vino, opportunità di crescita”. E’ questo il tema dell’incontro promosso dal comitato promotore del Distretto Agroalimentare di qualità Vini Irpini con la regia di Coldiretti Avellino che si terrà il prossimo 6 Dicembre alle ore 16 presso il castello di Taurasi. Al confronto, aperto alle associazioni di categoria, agli enti e alle imprese del territorio, parteciperanno per salutare Antonio Tranfaglia, Sindaco di Taurasi, Oreste Maria La Stella Presidente CCIA e Direttore Confcommercio Avellino, Francesco Maria Acampora Presidente Coldiretti Avellino, Stefano Di Marzo Presidente Consorzio di tutela vini d’Irpinia, Giuseppe Bruno Presidente Confindustria Avellino, Riccardo Vecchio Dipartimento di Agraria Unina Federico II, Ciro Picariello Ordine dei dottori agronomi e Forestali di Avellino, Pietro Caterini dirgente scolastico “De Sanctis-D’Agostino di Avellino, Gianbattista Capozzi Collegio dei periti agrari e periti agrari laureati. Al dibattito, moderato dal Giornalista Annibale Discepolo, interverrano Roberto Mazzei consulente Coldiretti Campania, Ferdinando Gandolfi funzionario Regione Campania, e concluderà il Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania Maurizio Petracca.

“Il distretto del vino – dichiara Francesco Maria Acampora – rappresenta un’opportunità di sviluppo per le imprese, i soggetti pubblici e le comunità irpine attorno al principale e più affascinante prodotto del nostro territorio: il vino. L’obiettivo primario – prosegue Acampora – sarà creare e sviluppare sinergie tra i vari stakeholders della filiera quali aziende agricole, agronomi e periti agrari, enti di ricerca, agroindustrie e commercianti per rilanciare l’intero territorio irpino, attraverso diverse misure che includono assistenza tecnica per l’innalzamento della qualità del prodotto, ricerca per l’introduzione di innovazioni, marketing territoriale per rafforzare il turismo rurale ed enogastronomico.”