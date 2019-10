Dog Trekking domenica 3 novembre a Vitulano.

A passeggio col cane tra le montagne nel segno della natura e della valorizzazione del territorio: si svolgerà domenica 3 novembre, con raduno alle 9, il primo ‘Dog Trekking’ sannita.

L’iniziativa è del Centro Ippico ‘La Dormiente’ e dell’Associazione sportiva dilettantistica ‘Degenerarte’, in collaborazione con l’Ente Parco Taburno-Camposauro, il Comune di Vitulano e la Pro-Loco.

“La cornice è quella della Sagra della castagna e del pecorino vitulanese, in programma dall’1 al 3 novembre – spiega Ilaria Polito, una delle organizzatrici della ‘passeggiata’ e presidente di ‘Degenerarte’ – Il Dog Trekking è una disciplina ancora poco diffusa in Campania, ma già affermata al Nord dove un numero sempre crescente di appassionati unisce l’amore per la natura a quello per i cani. L’iniziativa nasce con l’intento di far riavvicinare alle nostre montagne sempre più persone, ma nel rispetto della natura”.

Il raduno è previsto nei pressi della località Cappella, lungo la strada che conduce a Camposauro. (ANSA)