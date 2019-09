Domenica dei Borghi a Savignano Irpino.

Savignano Irpino, in provincia di Avellino, apre le sue porte, domenica 13 ottobre, assieme ai Borghi più belli d’Italia per accogliere visitatori provenienti da ogni parte d’Italia. Il suo castello, le chiese, i momenti e i percorsi turistici saranno aperti e visitabili con guide d’eccezione. Saranno, infatti, gli allievi dell’Istituto Compressivo Don Milani, nello speciale ruolo di “Ciceroni per un giorno” ad accompagnare i visitatori alla scoperta dell’immenso patrimonio storico, artistico e culturale del comune della Valle del Cervaro, custode di antiche tradizioni all’insegna del buon vivere. Si comincia alle ore 10,30 con le visite guidate al borgo con partenza dalla Fontana Angelica, coordinate dall’Ufficio Siat e dall’Associazione Culturale Terre di Campania, insieme ai ragazzi dell’Istituto comprensivo Don Milani. Lungo il percorso sarà possibile sostare presso gli stand allestiti da aziende di prodotti tipici e artigianato locale. Alle ore 13,00 sarà possibile prendere parte di una speciale degustazione gastronomica presso, il Castello Guevara, a cura di “Sforna lo sfizio”. A seguire musiche e danze popolari a cura dei gruppi folkloristici “Voci del Sud” e “Rione Popolare”. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo del Comune di Savignano Irpino e con la collaborazione della Pro Loco “Il borgo” e dell’Associazione Cromosoma X.