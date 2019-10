Droga, Carabinieri al lavoro a Monteforte Irpino.

Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Baiano, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Questa notte a Monteforte Irpino, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un ragazzo del posto, ritenuto responsabile di Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: la pattuglia, notato un gruppo di giovani e ritenendone qualcuno di possibile interesse nella lotta alla droga, decide di procedere al controllo. All’esito di perquisizione personale, uno di loro è stato trovato in possesso di cinque dosi di hashish (per un peso complessivo di circa 10 grammi) e di modica quantità di marijuana. La droga è stata sequestrata e per il predetto è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Alla medesima Autorità Giudiziaria i Carabinieri di Monteforte Irpino hanno denunciato anche un trentenne di origini romene ritenuto responsabile del reato di Evasione: sottoposto alla detenzione domiciliare, al momento del controllo eseguito in nottata, non è stato trovato nell’abitazione statuita per tale misura.

Successivamente rintracciato dai Carabinieri, alla luce delle evidenze emerse, a suo carico è scattata la denuncia ai sensi dell’art. 385 del Codice Penale.