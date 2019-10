Droga, Carabinieri al lavoro.

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino che hanno denunciato un giovane ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il tutto è successo nel capoluogo irpino allorquando, nel corso di un posto di controllo, i Carabinieri hanno fermato un 30enne alla guida di un’autovettura con a bordo anche un 25enne, entrambi avellinesi.

L’anomalo atteggiamento manifestato dai predetti ha indotto i Carabinieri ad approfondire l’accertamento.

All’esito di perquisizioni, nell’auto sono stati rinvenuti alcuni frammenti di hashish mentre presso l’abitazione del più giovane, mezzo panetto di analoga sostanza, del peso di oltre 50 grammi, nonché alcuni coltelli intrisi di tale stupefacente.

Alla luce delle evidenze emerse, a carico del 25enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 73 del D.P.R. 309/90 e per il 30enne la segnalazione alla locale Prefettura quale assuntore.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.