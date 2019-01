Fondi ai piccoli Comuni, supporto Ance Avellino.

Il Ministero dell’interno con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14/01/2019 ha previsto l’assegnazione ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti di circa 400 milioni di euro. Sul sito della Direzione centrale della finanza locale è stato pubblicato il testo integrale del Decreto del capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019 con i relativi allegati recante le indicazioni per accedere ai fondi.

In Irpinia potranno accedere al contributo 116 comuni su 118, per un tetto di massimo di finanziamenti che sfiora quota 6 milioni di euro (5.600.000 €).

I contributi sono assegnati per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Il decreto obbliga i comuni beneficiari del contributo a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019. In caso contrario o in caso di parziale utilizzo del contributo stesso, l’assegnazione sarà revocata in tutto o in parte.

L’erogazione dei contributi sarà pari al 50% delle risorse dopo l’avvio dei cantieri, mentre il restante 50% sarà erogato dopo la trasmissione del certificato di collaudo da parte del direttore dei lavori. La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali. Mentre il monitoraggio delle opere e il controllo sull’inizio dell’esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche – MOP”.

“Ance Avellino intende stimolare e favorire l’accesso a tali fondi da parte degli Enti locali perché rappresentano un’occasione imperdibile per la realizzazione e per la messa in sicurezza sia del patrimonio pubblico e che di infrastrutture essenziali allo sviluppo del nostro territorio” così commenta la misura il Presidente dei Costruttori, geom. Michele Di Giacomo.