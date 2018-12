IIA, tavolo al Mise il 10 gennaio.

La vertenza IIA sarà uno dei primi argomenti all’esame del Governo nel 2019. La convocazione tanto attesa è arrivata oggi di buon mattino. Procedura di esame congiunto al Mise. Alle 14 di giovedì 10 gennaio presso la direzione generale del Mise in via Fornovo è stato convocato un tavolo istituzionale per affrontare la questione dello stabilimento di Valle Ufita la cui cassa integrazione scade lunedì 21 dicembre, esattamente tra due giorni.

La convocazione è stata inoltrata: all’Industria Italiana Autobus, Regione Campania, Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil, Ugl Metalmeccanici, Fismic, Failms e per conoscenza alla direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione. Non è dato sapere al momento cosa accadrà il prossimo 2 giugno con la ripresa dell’attività lavorativa nello stabilimento di Flumeri.

Nessuna conferma da parte della chiesa circa la notizia relativa ad una celebrazione di fine anno con il lavoratori nello stabilimento. Il parroco don Claudio Lettieri ha smentito la notizia diffusa nelle ultime ore: “Sarei dovuto essere io il primo a saperlo.”