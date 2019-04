Il futuro di Bitcoin – Vale la pena investire?

Bitcoin è stato un ottovolante per 12 mesi fino ad oggi. Un anno fa, la febbre della criptovaluta stava spazzando la terra. Questo è in netto contrasto con il mercato di oggi, che ha visto il valore dei bitcoin diminuire ulteriormente. Ora sotto i 3.500 dollari, gli analisti sono incerti sul futuro del trading dei Bitcoin. E’ importante comunque esaminare il quadro più ampio, tenendo conto non solo della posizione attuale, ma anche delle possibilità future e di altre opzioni di trading Bitcoin come il trading di CFD su piattaforme forex come TradeFW.com.

L’attuale mercato dei Bitcoin

Il mercato dei bitcoin al momento attuale è in una notevole tendenza al ribasso. Ciò è stato fortemente influenzato dal mercato di massa, che ha mostrato segni costantemente negativi. Detto questo, molti professionisti del settore, e certamente un broker di fiducia come TradeFW, hanno piena fiducia nella capacità dei mercati di riprendersi dalla sua posizione attuale.

Attualmente, il mercato sta vivendo un minimo inferiore a $3.500, cosa che i siti di trading bitcoin non hanno visto in 12 mesi. Detto questo, per coloro che hanno recentemente aderito al settore e imparato a scambiare bitcoin, ci sono altre opportunità: attualmente il trading di opzioni bitcoin, o CFD.

Futuro a breve e lungo termine dei bitcoin

Il futuro a breve termine dei bitcoin può anche vedere un ulteriore crollo prima di qualsiasi rilancio, ma se desideri aprire un conto bitcoin, questo non dovrebbe trattenerti. Ci sono molti dei principali broker forex che ora offrono varie strategie di trading bitcoin, come il trading con i CFD di TradeFW, dove BTC è accoppiato con il dollaro USA. Se ti stai chiedendo dove scambiare bitcoin nel mercato attuale, questa potrebbe essere la scelta migliore, dal momento che, con il trading con i CFD, puoi facilmente capitalizzare anche in tempi di crollo del mercato.

Per quanto riguarda il futuro a lungo termine di Bitcoin, questo sembra essere ancora brillante. Dovremmo ricordare che nel quadro più ampio del mercato, il livello attuale dei prezzi è ancora relativamente molto forte, e la criptovaluta rimane nella sua posizione numero uno. Il futuro valutario a lungo termine è ulteriormente rafforzato dall’emergere di nuove opportunità di trading come i CFD e le opzioni su Bitcoin.

Al momento, può essere una strategia molto consigliabile, collaborare con una forte piattaforma di trading bitcoin che offre alcuni di questi strumenti di trading finanziario più diversificati, e tentare di utilizzare qualsiasi condizione di mercato a tuo vantaggio. Le migliori piattaforme di trading bitcoin avranno certamente a disposizione ampie risorse di apprendimento. Continuare a utilizzare queste risorse per imparare di più su bitcoin è un modo sicuro per contribuire a migliorare le tue capacità di trading, indipendentemente dalle condizioni di mercato.

Pro e contro di investire in Bitcoin

Facendo un passo indietro rispetto all’attuale situazione di mercato, ci sono ancora un certo numero di aspetti positivi da cui attingere quando si tratta di potenziali investimenti futuri in Bitcoin e nel mercato della criptomoneta in generale.

Pro

I livelli di crescita potenziale in Bitcoin sono già stati dimostrati dagli enormi guadagni nell’ultimo anno fino a quasi 20.000 dollari.

Natura della tecnologia Blockchain: significa che investire in Bitcoin può essere sia anonimo che altamente sicuro.

Mentre la società continua il suo progresso tecnologico, non c’è dubbio che Bitcoin può mostrare ulteriormente il suo vero potenziale man mano che verrà sempre più integrato come metodo di pagamento nella vita quotidiana.

Con la disponibilità di nuove opzioni di investimento come i CFD e il trading di opzioni nei mercati BTC, c’è un potenziale per i trader sia in un mercato in crescita che in calo.

C ontro

L’investimento in Bitcoin rimane rischioso, in particolare nel mercato attuale, dove il clima negativo è abbastanza evidente.

Resta ancora da vedere se la valuta sarà adottata o se ha le capacità tecniche per funzionare come metodo di pagamento quotidiano nella società.

La sicurezza delle partecipazioni in bitcoin e il valore intrinseco della moneta criptata sono sempre punti controversi.

Conclusione

Nel complesso, è abbastanza chiaro che, mentre il mercato dei bitcoin è in tempi di difficoltà, esistono ancora opportunità sia per gli investitori nuovi che per quelli esistenti nella criptovaluta. Bitcoin ha ora più opzioni di trading che mai con la possibilità di scambiare CFD attraverso molte piattaforme forex leader e di fiducia. Indipendentemente dall’attuale prezzo di mercato, c’è ancora un chiaro potenziale nel trading e il futuro di Bitcoin.

