Sannioirpinia lab presente al Career Day di Benevento venerdì 10.

L’Associazione Giovanile SANNIOIRPINIA LAB, nota sul territorio regionale per le numerose opportunità di lavoro offerte a oltre 800 giovani che hanno preso parte negli ultimi tre anni al PAR Garanzia Giovani, e l’Associazione MANAGERITALIA CAMPANIA , Federazione regionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato, saranno presenti al Career Day del 10 Maggio organizzato dall’Università “Giustino Fortunato” di Benevento per poter effettuare colloqui di lavoro e orientare giovani laureati e laureandi sulle loro scelte professionali.

Il Career-Day – commenta in una nota il Dott.Luca Mauriello Direttore della SannioIrpinia LAB – si prospetta come un’occasione per Manager e Responsabili di Selezione di poter conoscere ed entrare in contatto con giovani risorse professionali da poter eventualmente inserire in contesti produttivi e dinamici che fanno parte della nostra rete di imprese; oggi le imprese sono sempre alla ricerca di nuove competenze e di giovani dotati di “soft-skill” , i quali si approccino con umiltà, serietà e passione al lavoro.

Tale iniziativa è di estrema importanza soprattutto per i giovani del territorio in quanto hanno la possibilità di entrare in contatto con oltre 60 aziende presenti e poter avere un confronto diretto mediante un colloquio di lavoro. Tutte le informazioni a riguardo si possono consultare all’indirizzo-web http://www.unifortunato.eu/servizi/orientamento-in-uscita/career-day/edizione-2019/