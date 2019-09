Economia circolare, incontro alla Caritas mercoledì 25 a cura di Gal Partenio.

L’economia circolare e le sue connessioni al centro di un seminario tecnico tematico promosso dal Gal Partenio e in programma domani (mercoledì 25 settembre) presso la Caritas di Avellino in Via Annarumma 86 (presso il Centro sociale Samantha Della Porta) a partire dalle ore 9.

Il seminario tecnico – che rientra nel progetto “Embrace – European Med-clusters Boosting Remunerative Agro-Wine Circular Economy” Interreg Mediterranean, con il coinvolgimento di dieci Partner e sei Paesi dell’Unione Europea – vedrà numerosi interventi di esperti per discutere ed affrontare vari aspetti della tematica, con l’obiettivo di sostenere i processi di innovazione secondo i principi dell’economia circolare nel contesto locale.

L’apertura del seminario sarà affidata dal presidente del Gal Partenio, Luca Beatrice. A seguire, il coordinatore del Partenio, Maurizio Reveruzzi, introdurrà il tema e illustrerà le aspettative del seminario tecnico. A seguire, breve storia del sistema economico esistente e dei suoi risultati in termini di sviluppo sostenibile, e spiegazione dell’economia circolare come concetto di sviluppo sostenibile e nuovo modello economico. Quindi si passerà all’introduzione degli argomenti: la prima tematica affrontata sarà “Gestione di acqua, energia e materia organica”, con focus su biogas, biodiesel, biomassa e compostaggio di materia organica per ottenere fertilizzanti per uso agricolo. La seconda tematica sarà la “Produzione alimentare più pulita”: si discuterà di razionalizzazione del consumo di risorse nella produzione alimentare e nella logistica del prodotto applicando l’eco design, di come nutrire il bestiame con i propri prodotti biologici o sottoprodotti di altre industrie alimentari e di acquisto verde e materiali sostenibili. Quindi gli “Imballaggi alimentari”, la riduzione dei rifiuti, l’imballaggio biodegradabile ed ecodesign di contenitori e imballaggi. Altra tematica su cui ci si soffermerà è lo “Sviluppo di nuovi prodotti alimentari”, con le nuove categorie di prodotti alimentari (ad esempio farina di caffè) da sottoprodotti biologici e come combattere lo spreco alimentare recuperando frutta e verdura. Infine, “Economia collaborativa”, con la condivisione delle risorse e la rivendita di attrezzature e merci ad altre società del settore.

Seguiranno gli interventi di esperti e partecipanti: Carlo Mele (Caritas Campania), Giuseppe Marotta (Università degli Studi del Sannio, Dipartimento DEMM), Pietro Caterini (Università Federico II Napoli, Dipartimento di Agraria, sede di Avellino, Istituto “De Sanctis”), Fabio Galetta (Confederazione Artigiani e PMI di Avellino), Francesco Maria Acampora (Federazione provinciale Coldiretti di Avellino), Michele Masuccio (Confederazione Italiana Agricoltori di Avellino), Giuseppe Marinelli (Confesercenti di Avellino), Rocco Di Pietro (Acli Terra di Avellino), Stefano Di Marzo (Consorzio di Tutela dei Vini d’Irpinia), Sebastiano Cennerazzo (Consorzio Viticoltori Otto Comuni del Greco), Angelo Muto (Cantine dell’Angelo di Tufo), Angelo Carpenito (Cantina Terre D’Aione di Tufo), Franco Iovino (Parco Regionale del Partenio), Franco Mazza (Associazione Salviamo la Valle del Sabato), Paolo Citarella (WWF Irpinia Sannio), Emilia Noviello (Libera Avellino), Stefano Iandiorio (Arci Avellino), Maria Elena Napodano (Slow Food Condotta di Avellino).