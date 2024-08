Edison Energia si espande ad Avellino e Benevento

Edison Energia, società del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese e servizi a valore aggiunto al segmento retail, espande la sua presenza in Campania e in un anno arriva a raddoppiare il numero dei contratti nella Regione. Un risultato frutto di un duplice incremento. Da un lato, con le Aste del Servizio a Tutele Graduali (STG) Edison Energia si è aggiudicata 40.000 contratti nelle province di Avellino e Benevento. Dall’altro, ha aumentato del 50% in 12 mesi i contratti residenziali nel mercato libero, dove l’offerta di energia è totalmente green. I contratti sono così complessivamente diventati 140.000 (erano 70.000 un anno fa). L’ottimo risultato è stato raggiunto facendo leva sulla convenienza, la qualità del servizio e sulla prossimità alla clientela grazie, oltre ai canali digitali, ai negozi Edison, che sono diventati 90.

“Con l’aggiudicazione delle province di Avellino e Benevento a seguito delle Aste STG e grazie all’aumento dei contratti nel mercato libero, ci attestiamo operatore rilevante in Campania. A caratterizzare la nostra offerta è l’abbinamento della vendita tradizionale di luce e gas – completamente green per il mercato libero – a una vasta gamma di servizi innovativi per famiglie, professionisti e piccole imprese. Al di là dei canali digitali e telefonici per l’assistenza clienti, offriamo ai consumatori la possibilità di visitare i nostri numerosi negozi per ottenere consulenze qualificate e servizi post-vendita, trovando soluzioni personalizzate. Siamo impegnati da un lato a supportare il cliente che non ha ancora scelto il mercato libero in questa fase di transizione, e dall’altro a offrire un ecosistema di servizi e offerte vantaggiose a chi è già nel libero mercato,” ha dichiarato Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia.

I consumatori che scelgono le offerte luce e gas di Edison Energia sul mercato libero, tutte green, hanno inclusa una piattaforma innovativa per la casa, che permette di accedere a servizi di riparazione, manutenzione e installazione di soluzioni di efficienza energetica (Edison Risolve). Inoltre, Edison Energia aiuta i propri clienti a diventare sempre più consapevoli dei loro consumi energetici sia attraverso un sistema di intelligenza artificiale, il servizio gratuito Edison CoCo, che consente il monitoraggio dei consumi e offre consigli personalizzati per ottimizzare la spesa, sia grazie all’offerta nel mondo delle comunità energetiche condominiali che permettono di beneficiare di un modello distintivo e particolarmente conveniente per tutti i partecipanti (per informazioni: comunita.energetiche@edison.it). Infine, il cliente può accedere a un programma fedeltà con premi e bonus crescenti in bolletta Bonus Spendi& Riprendi.

I vantaggi offerti ai clienti campani dall’ecosistema Edison Energia includono una rete di 90 negozi e anche servizi post-vendita, garanzia di prossimità e supporto costante alla clientela, e una rete di 70 installatori sul territorio per supportare e consigliare i consumatori nel loro percorso verso la decarbonizzazione. I consumatori potranno contattare il numero verde 800119444 per chiarire ogni dubbio e, per coloro che non sono ancora clienti, sarà possibile ricevere informazioni chiamando il numero 800141414.

Il Gruppo Edison, società energetica con 140 anni di storia, impegnata nella transizione energetica e nel percorso di decarbonizzazione del paese, ha un forte legame con la Campania che si sostanzia in una presenza su tutta la filiera energetica, dalla generazione di energia da fonti tradizionali e rinnovabili, alla produzione e vendita di energia elettrica e gas, ai servizi energetici e ambientali.

In Campania, Edison opera nella generazione elettrica da fonti rinnovabili con circa 343 MW di impianti eolici e 1 MW di fotovoltaici e con impianti da fonti tradizionali, che impiegano tecnologie ad alta efficienza e basso impatto ambientale, a testimonianza dell’impegno del gruppo per un business sostenibile.

Infine, con l’intento di partecipare al vissuto quotidiano del territorio e del suo tessuto sociale, Edison opera in Campania anche attraverso la sua Fondazione d’impresa, la Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale. In particolare, la Fondazione, grazie al volontariato delle persone di Edison, ha attivato il progetto Smart Scart, un protocollo creativo e circolare di riuso degli scarti in plastica, con il coinvolgimento diretto e attivo di oltre 40 ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico Industriale “E. Barsanti” di Pomigliano D’Arco attraverso un percorso psicoeducativo e laboratoriale fondato sul concetto di “scarto”.