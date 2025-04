Élite Night, domenica 6 a Frasso Telesino

SposIn Campania, l’unica rivista dedicata al mondo dei Matrimoni ed Eventi, fondata dai fratelli Zappella, organizza anche nel 2025 un evento interamente riservato alle eccellenze del wedding in Campania.

Élite Night è la manifestazione che si terrà, domenica 6 aprile 2025, nella splendida location di Villa Aristea a Frasso Telesino, in provincia di Benevento, dove si ritroveranno le migliori aziende e professionisti del settore, per un party celebrativo in occasione della sesta edizione del “The Best of Sposincampania”: la competizione social che ogni anno mette in gara tra loro i fornitori di ogni categoria del comparto wedding. Premi Social che saranno consegnati alle aziende e/o professionisti che si sono aggiudicati, a suon di click e preferenze della community, l’ambito riconoscimento. Ci saranno come da tradizione, anche i premi redazionali, assegnati direttamente dall’equipe di SposIn Campania alle aziende e professionisti che si sono distinti nel settore, rappresentando l’eccellenza, anche oltre i confini regionali.

In ultimo i premi dedicati ai Matrimoni Live Social, l’unico mezzo in real time che celebra l’unione degli sposi e che evidenzia tutte le peculiarità di ogni singola azienda impegnata nell’organizzazione dell’evento. Uno strumento che ha prodotto ben più di 5 milioni di visualizzazioni su Instagram nel 2024. In totale verranno assegnati oltre 40 premi! Élite Night sarà l’occasione giusta per tanti professionisti del settore di conoscersi e scambiarsi idee, oltre che per trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

A Villa Aristea, esclusiva location del rinomato brand Ac Ricevimenti della Famiglia Caiazza, a partire dalle ore 18 si susseguiranno oltre alle premiazioni, anche svariati food corner live ed entusiasmanti performance artistiche, tra cui spiccano la partecipazione dei Soul Food Vocalist, secondi classificati a The Voice Generation 2024 e impegnati spesso in tournée negli USA per rappresentare al meglio il talento campano, e di Klem fresco vincitore del Festival Nazionale di Castrocaro Terme, da sempre un trampolino di lancio per grandiose carriere artistiche. The Best of Sposincampania è giunta alla sua sesta edizione e per l’occasione il Direttore di SposIn Campania, Massimiliano Zappella, è pronto a svelare anche un’imminente novità:“Vogliamo festeggiare questo successo che ci accompagna da ben 6 anni con Élite Night, un evento che vedrà la partecipazione di centinaia tra aziende e professionisti che quotidianamente permettono a migliaia di persone di vivere i propri sogni. Élite Night sarà un’occasione unica per far conoscere e confrontare diverse realtà operanti sul territorio, e per restare sempre aggiornati su tutte le novità e i trend del settore wedding ed eventi. Inoltre, vi posso anticipare che a breve sarà on line il nuovissimo e sempre più tecnologico sito www.sposincampania.it ”.

Uno sforzo editoriale che attraverso la multimedialità permetterà alle future coppie di entrare sempre più in contatto con aziende e professionisti del settore, accorciando i tempi dell’organizzazione ed avendo un canale unico nel suo genere per prendere ispirazione, restando comodamente seduti in poltrona davanti al proprio device. Comunicazione online e marketing territoriale sono i fattori trainanti di SposIn Campania che, attraverso idee innovative e sempre al passo con i tempi, riesce quotidianamente a promuovere le eccellenze campane del settore. Una testata giornalistica che fa da tramite tra le aziende e le future coppie di sposi attraverso i suoi canali ufficiali: Sito internet, App, Magazine e Social. L’evento sarà presentato dal noto showman e giornalista Enzo Costanza, un’artista a tutto tondo dalla caratura nazionale e protagonista di grandi format di successo. L’evento è ad ingresso gratuito ma su invito, contattando la redazione di SposIn Campania.