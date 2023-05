Emiliano Toso in concerto a Grottaminarda sabato 20.

Sabato 20 maggio nell’Auditorium Comunale di Grottaminarda la musica di Emiliano Toso: “Il ritmo della vita: concerto in corpo“. Appuntamento alle ore 20:45 con l’iniziativa a cura dell’Associazione “Bioginnastica” e con il patrocinio del Comune di Grottaminarda.



Emiliano Toso è un biologo cellulare, musicista e compositore e proporrà dal vivo, con il suo pianoforte accordato a 432Hz (convenzionalmente si accorda a 440Hz, ndr), il suo disco “Translational Music”. Non un semplice concerto ma un viaggio benefico per la mente che permane anche dopo l’ascolto. Sarà affiancato da Stefania Tronconi per la parte che riguarda la bioginnastica ed il riequilibrio posturale bioenergetico.

«Sarà un concerto molto particolare infatti è andato subito sold out – spiega l’Assessora agli Eventi Marilisa Grillo – già la musica di per sè è nutrimento per l’anima e per il cervello, il pianoforte accordato a 432Hz poi, produce suoni particolarmente rilassanti e questo secondo specifici studi. Emiliano Toso con i suoi brani sa tradurre le emozioni a livello profondo. Sa dare vibrazioni che donano benessere riavvicinandoci a noi stessi e alle persone. A questo si uniscono le tecniche di rilassamento della bioginnastica».

«Questa di sabato, è un’iniziativa che coniuga sport e musica – aggiunge il Consigliere delegato allo Sport Michele Spinapolice – infatti sarà una giornata all’insegna del benessere. La Bioginnastica è una metodologia di lavoro sul corpo che permette di trovare il riequilibrio posturale e la salute psicofisica permettendo di scoprire nuovi modi di percepire e connettersi con il proprio corpo, migliorando la flessibilità e la forza».



Emiliano Toso, come detto, è un biologo cellulare e musicista. Compositore a 432Hz riconosciuto a livello internazionale. Accanto a questa sua ricerca scientifica ed alla sua specializzazione di basi molecolari e cellulari, nel 2013 stravolge la sua vita ideando un progetto volto ad unire scienza, arte e musica: Translational Music®️. Traducendo e favorendo il benessere fisico ed emozionale, le sue composizioni sono utilizzate in laboratori di ricerca scientifica quali l’Istituto Marques di Barcellona ed ospedali come il San Raffaele di Milano, l’Ospedale Salesi di Ancona, il Gemelli di Roma e molti altri.