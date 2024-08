Cultura e Società Entra nel vivo Corto e a Capo, gli appuntamenti di domenica 25 Di Redazione Gazzetta di Avellino - 6

Entra nel vivo Corto e a Capo – Premio Mario Puzo il Festival del cinema delle aree interne. Tema cardine del traguardo raggiunto con la X Edizione è Forme in Movimento – Corpi, paesaggi e presenze nel cosmo che ci circonda.

Attesissima la giornata di domenica 25 agosto che come da tradizione si terrà a Venticano, sede storica del festival. Si parte dalle ore 11.00 con l’ultimo appuntamento con gli Aperitivi Cine-letterari a cura della libreria Casa Naima di San Giorgio del Sannio, La fine dei fagioli di Angelo Petrella, scrittore e sceneggiatore, autore, tra le altre cose, della fortunata serie “Mare Fuori” moderano Enrica Leone e Domenico Cosentino. Nel pomeriggio la partecipazione di uno dei più grandi direttori della fotografia del cinema italiano, Daniele Ciprì, (due volte David di Donatello e quattro volte Nastro d’Argento), un artista che ha lavorato con i più grandi registi del cinema italiano contemporaneo, che realizzerà una masterclass, mentre in serata verrà insignito del premio “Scrivere con la luce”. Durante la serata sarà con noi il regista Mimmo Carlopresti a cui sarà conferito il Premio Mario Puzo per il docufilm Cutro, Calabria, Italia in proiezione in Cavea Comunale. Sarà un momento di grande cinema e di riflessione, in cui il film del regista ci restituirà “parabole di vita e di morte”, e siamo orgogliosi di poterlo proporre al nostro pubblico. La serata continuerà con Cristiano Godano, il cantautore e chitarrista frontman dei Marlene Kuntz che si esibirà in concerto, un live in solo dalle ore 23.00. A seguire “10 anni di MAPUFF” con torta e visione del video-doc “Dieci anni” nato dal laboratorio di cinema partecipato che in questa edizione è dedicato ai più piccini. Sono diversi bimbi di 10 anni del territorio che ci parleranno dei loro sogni e del loro futuro e attraverso di essi proveremo ad immaginare anche il futuro del nostro festival, anch’esso al traguardo dei dieci compleanni. La X Edizione chiude lunedì 26 agosto a Trevico con l’omaggio al Maestro Ettore Scola e ai 100 anni dalla nascita di Marcello Mastroianni,

“Ogni fotogramma è diverso dall’altro, ogni piccolo cambiamento è un passo verso l’azione, la trasformazione – così il direttore artistico Umberto Rinaldi. Il decimo anniversario arriva in un momento storico di grande difficoltà per tutte le manifestazioni e le iniziative culturali, un’edizione difficile ma che con grande caparbietà stiamo portando avanti e che sintetizza un po’ il percorso svolto fin qui: difficile, a volte incerto ma portato avanti con tanta passione e tanta determinazione che ci ha consentito e ci consente di stringere un continuo rapporto con il territorio cercando di dare uno sguardo diverso attraverso l’arte cinematografica, gli ospiti e tutte le iniziative che realizziamo. Questo legame, al contempo, ci porta a ricevere affetto, energia e passione da tutti i partner che incontriamo, da quelli storici ai nuovi entrati, e grazie a questa forza siamo riusciti a realizzare anche quest’anno un percorso che ci piace molto, che approfondisce il legame cinema-territorio che ci muove fin dai primi mesi di vita, aggiungendo un’ulteriore crescita alla nostra mission di portare il cinema nelle aree interne, dove solitamente non è di casa.

Mario Puzo Film Festival – Corto e a capo è nato nel 2015 con l’obiettivo di diffondere la cultura cinematografica attraverso proiezioni e incontri con autori, attori e protagonisti del cinema, privilegiando quelle figure che si muovono al di fuori dei circuiti ufficiali e dei canali classici di fruizione. Si svolge in paesi della provincia irpina dove spesso diviene l’unica possibilità di entrare in contatto con le opere cinematografiche senza doversi spostare. Ogni anno Corto e a capo ha un tema specifico, intorno al quale viene costruita tutta l’edizione tra cinema, musica, incontri con ospiti, libri e documentari partecipati.

Prenotazioni, orari dei singoli eventi:

http://www.cortoeacapo.it/

Info:

Sito con programma completo:

Facebook:

https://www.facebook.com/cortoeacapo/

Instagram:

https://www.instagram.com/cortoeacapo_mariopuzofilmfest/

Cortoeacapo – Premio Puzo (@cortoeacapo)