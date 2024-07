Extra in Tour Benevento: a settembre la finale per scegliere i migliori oli extra vergine

Si terrà il 1 agosto alle 11 in biblioteca comunale di Montesarchio la presentazione dell’evento finale di “Extra in Tour”, manifestazione organizzata da Aprol Campania, con il sostegno della Coldiretti Benevento e il supporto del Comune di Montesarchio e di diverse realtà associative come Anfo, Assaggiatori Associati, Donne Impresa Coldiretti Benevento, Coldiretti Giovani Impresa Benevento, Olearia Russo, Olitatly.it, Podistica Valle Caudina, Proloco di Montesarchio, Sentinelle della Torre, Taburno Trekking, Laboratorio per la felicità pubblica.

Evento finale, in calendario il 7 settembre presso il Museo Archeologico nazionale del Sannio Caudino, diretto da Vincenzo Zuccaro, che prevede la premiazione dei migliori oli extravergine d’oliva che hanno partecipato al concorso a cura della giuria tecnica presieduta da Emilio Conti; mentre la giuria popolare, composta dagli ospiti invitati sarà coordinata da Giovanni Pipolo. Il premio “giuria popolare” sarà dedicato alla memoria del compianto dottor Alberto Martino, capo panel, docente ed assaggiatore di primissimo piano venuto a mancare nel 2022.

“Nei mesi scorsi -spiega il coordinatore dell’Aprol Campania Umberto Comentale – abbiamo selezionato i partecipanti alla finale, attraverso delle tappe locali che hanno espresso dei vincitori. L’obiettivo è quello di trasferire la qualità dell’evo dai produttori ai consumatori finali”.

Durante la presentazione, interverranno i vertici di Aprol Campania e di Coldiretti Benevento. Il vice sindaco di Montesarchio, Morena Cecere dichiara: “E’ un onore ospitare la finale di Extra in Tour, concorso che rappresenta una tappa ideale molto importante del percorso di valorizzazione delle eccellenze del Sannio, perché da un lato si celebra l’enogastronomia con l’olio extravergine d’oliva prodotto nelle nostre terre, dall’altro la bellezza in una cornice come il Castello di Montesarchio sede del Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino” e il consigliere delegato all’agricoltura Umberto Schipani che aggiunge: “L’agricoltura sannita sta dando forte lustro al territorio, con prodotti d’eccellenza, dall’olio extravergine d’oliva, al vino e non solo sempre più apprezzati a livello internazionale. Giusto quindi celebrare l’eccellenza con eventi del genere e con la collaborazione tra istituzioni e associazioni”.