Festa del Fusillo e della Porchetta, dal 16 al 20 a Montoro.

La Società “DBR SERVICE SRL”, organizza dal 16 al 20 agosto 2019 c/o il Parco del Sole alla Fraz. San Eustachio di Montoro (AV) la manifestazione denominata “Festa del Fusillo e della Porchetta”, un evento ricco di tante occasioni per divertirsi, rilassarsi ed assaporare la buona cucina.

E’ una festa interamente dedicata al Fusillo (Pasta fatta a mano) e alla Porchetta.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito, per dare la possibilità a tutta la famiglia di accedere all’aria e di fruire degli appuntamenti spettacolari che prevedono la presenza di cantanti della musica leggera italiana e noti artisti napoletani.

La Festa del Fusillo e della Porchetta, è un appuntamento significativo per chi ama le cose semplici e genuine della nostra terra e per regalarsi e regalare tempo di qualità da vivere insieme, per riscoprire il piacere di immergersi nel verde, e per dare spazio a quella parte di sé profondamente legata alla natura.

Apertura Stand:

Venerdì dalle 19.30 alle ore 24.00;

Sabato dalle 12.30 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle 24.00;

Domenica dalle 12.30 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle 23.00;

Lunedì dalle 19.30 alle ore 24.00;

Martedì dalle 19.30 alle ore 24.00.

I principali piatti da degustare sono:

Fusilli al Parco del Sole;

Fusilli alla Montorese;

Fusilli con Salsiccia e Porcini;

Porchetta con patatine;

Panino con Porchetta;

Panino con Porchetta provola e patatine;

Panino con Porchetta pomodoro e cipolla ramata;

Rosti Porcini

Patatine;

Zeppola Fritta;

Bibite

Vino Rosso

Ampio parcheggio

Parco gioco per bambini.

Infoline: 331.2564618 – 348.6025612

dbrservicesrl@gmail.com

