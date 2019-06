Festa della Musica, appuntamento Nel segno dell’Arte all’ex Carcere Borbonico.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Soprintendenza di Avellino e Salerno per la Festa della musica , l’associazione “Nel segno dell’arte”, presieduta da Generoso Vella, organizza un’esposizione di artisti irpini e un laboratorio creativo per bambini. Le attivita’,previste dalle 17.30 alle 20.00 , si svolgeranno nel giardino degli odori del carcere borbonico di Avellino, con ingresso in via Dalmazia 22.



Espongono quadri e sculture gli artisti Assunta Picariello, Stefano Buonavita, Crinos, Gianni Spagnuolo, Antonio Manganiello, Raffaele Capone, Antonio Centrella, Generoso Vella, Patrizia Luciano, Sere NArt, Gaetano Arciuolo, Francesco Roselli , Davide Roselli e Michela Strollo.

Affidato invece alla tutor Lina Vella il compito di guidare i piu’ piccoli ad avvicinarsi al disegno e al colore attraverso la libera espressione creativa.

Una giornata in cui la creatività è protagonista ma anche uno strumento di potenziamento per la comunicazione interpersonale e per contemplare la realtà. Ogni forma di espressione contribuisce all’arte più grande di tutte: quella di vivere. I quadri, le sculture, un brano musicale, una canzone possono educare alla bellezza e a stimolare alla curiosita’, alla conoscenza e alla sensibilita’ emozionale.

La “Festa della Musica” ad Avellino inizia giovedi’ 20 giugno con il concerto “Avellino incontra il Giappone” con Keisuche Ota ( violino) Placido Frisone ( pianoforte ).

Il giorno dopo, venerdi’ 21 giugno, mostra e laboratorio con l’associazione Nel segno dell’arte ma anche Musicoterapia , dalle 18.00, a cura di Lidia Casali, erborista e naturopata e a seguire, alle 20.00, momenti musicali a cura del Liceo Musicale P.E. Imbriani.

L’ingresso è libero.