Festa di Halloween senza licenza SUAP, intervengono i Carabinieri a Monteforte Irpino.

I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino, a conclusione di attività avviata a seguito di controllo amministrativo ad una locale discoteca, hanno deferito in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Avellino due persone, ritenute rispettivamente responsabili dell’Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento e Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza nonché Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

In particolare, i Carabinieri riscontravano che il 27 ottobre presso il citato esercizio pubblico veniva svolta attività di pubblico spettacolo senza la prescritta licenza mentre per la festa di “Halloween” è stata svolta l’attività di pubblico spettacolo non ottemperando alle prescrizioni imposte dalla licenza concessa dall’Ufficio SUAP, in quanto all’atto del controllo all’interno del locale erano presenti 350 avventori in eccedenza.

Il locale è stato sottoposto a sequestro.