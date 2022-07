Festival degli artisti di strada a Cautano.

L'”evento-apericena” di presentazione ufficiale del “Festival artisti di strada – Cautano in poesia” si svolgerà lunedì 1 agosto 2022, con inizio alle 18.30, presso la sede dell’Ente Parco del Taburno-Camposauro, in piazza Vittorio Veneto. Nell’incontro, sarà illustrato il programma della manifestazione che si terrà nelle serate di giovedì 4 e venerdì 5 agosto. Si tratta di un appuntamento molto coinvolgente, speciale ed esclusivo, organizzato dall’associazione “Pianeta Sannio”, in collaborazione con il Comune di Cautano e il locale Forum dei giovani. Gli artisti di strada, i poeti e gli spettacoli di “cover” di musica d’autore renderanno questa “due giorni” magica, intensa e indimenticabile.



La premiazione del “contest” di poesia si svolgerà in piazza “Simonetta Lamberti”, a cui è contestualmente dedicato tale premio poetico, nel segno della legalità e non solo. La piccola Simonetta fu assassinata all’età di 11 anni dalla criminalità organizzata, in un attentato in cui l’obiettivo dei sicari era il padre, il magistrato Alfonso. La mamma Angela Procaccini, scrittrice originaria di Cautano, sarà la “madrina d’onore” dell'”evento-apericena” di presentazione, che sarà coordinato dal giornalista Michele Miky Di Maina. Interverranno: il sindaco di Cautano, Alessandro Gisoldi; il presidente dell’Ente Parco Taburno-Camposauro, Costantino Caturano; per l’associazione “Pianeta Sannio”, la presidente Teresa Viglione e il vicepresidente Mirko Possemato; per il Forum dei giovani cautanese, la delegata Nicole Ferraro; in riferimento al “contest” di poesia, il suo ideatore Michele Piramide.