Festival degli Artisti di Strada a Materdomini di Caposele.

Sarà una serata all’insegna dell’arte di strada per celebrare civilmente San Gerardo domani sera a Materdomini, Caposele.

Il Festival degli Artisti di Strada previsto, con la presenza di circa 8 artisti che renderanno viva l’isola pedonale di Materdomini a Caposele il giorno della Vigilia di San Gerardo (sabato 31 agosto 2019), rappresenta ormai un appuntamento fisso del calendario estivo irpino e campano.

Il programma prevede una serie di performance che partiranno dalle ore 20.00 per concludersi alle ore 24.00, all’interno di un percorso fatto di 8 postazioni, distribuite lungo Corso San Alfonso. Splendidamente coordinati da Vera Vù, artista di strada Lucana, già direttrice artistica del famoso Festival degli Artisti di strada di Trecchina (Pz), durante la serata vedremo all’opera trampolieri, clown, mangiafuoco, acrobati, prestigiatori, statue viventi….

Il Festival vuole celebrare al meglio il Santo protettore delle mamme e dei bambini attraverso la forma d’arte che più si avvicina ad essi e che meglio esprime la naturale vocazione turistica di questo luogo al fine di fornire al pubblico presente una serata che metta al centro le famiglie. Giusto alla seconda edizione rappresenta un forte segnale che l’Amministrazione Melillo vuole dare alla frazione di Materdomini, rimettendola al centro delle politiche comunali e della promozione della sua immagine, come già dimostrato dall’evento tenutosi il 14 Agosto “Exempla – il territorio di fa storie 2019” con la presenza dei Neri per Caso.

«Questo Festival rappresenta un grande esempio di come si fa: sinergia tra le attività commerciali della frazione con l’Amministrazione Comunale per raggiungere un solo obiettivo. Solo così si può crescere turisticamente parlando, facendo la famosa rete e mi auguro che possa essere solo l’inizio. Devo dire che oggi Materdomini ha dimostrato di essere all’altezza e di poterlo fare – dichiara Ernesto Donatiello Consigliere delegato al turismo e alla promozione del territorio del Comune di Caposele – Domani sera celebriamo San Gerardo insieme alle famiglie e ai bambini nel modo più bello: con l’arte, come è giusto che sia. E’ un impegno che avevamo preso in campagna elettorale e che porteremo avanti puntando a farlo migliorare sempre di più. Un appuntamento che sarà fisso per i prossimi anni e che sta crescendo, dove quest’anno abbiamo visto triplicare il numero degli artisti rispetto alla prima edizione, anche grazie all’impegno di tutta l’Amministrazione Comunale e, in particolare, del ViceSindaco Armando Sturchio e della Consigliera Carmela Malanga, che ringrazio insieme alla Proloco e a tutte le attività che ci hanno supportato nell’iniziativa».

L’intervento infatti è co-finanziato dal Comune di Caposele ed è sarà realizzato anche grazie al contributo di una serie di attività: Ristorante Albergo 7Bello, Ristorante Albergo Testa, Ristorante L’Angolo Verde, Ristorante Albergo Di Masi, Pasticceria Ostello della Gioventù Olimpia, Fuori Giri Lounge Bar, Bar Gianna, Trattoria Lo Spigolo, Bar Roma, Bar Over Drink, Pizzeria Il Mulino a Vento, Caffetteria del Corso, Ristorante Pizzeria Pappatoria.