Festival delle Radici a Chiusano San Domenico

Dopo la trasferta in Trentino Alto Adige il Festival delle Radici torna in Campania, con una nuova tappa, questa volta nel cuore dell’Irpinia a Chiusano di San Domenico, per celebrare il legame indissolubile tra il paese e i suoi figli sparsi nel mondo.

Il tema è le spartenze, il distacco che non è mai un addio definitivo, ma un filo invisibile che continua a legare gli italodiscendenti alle proprie origini.

Un’occasione per raccontare storie di emigrazione e di restanza, per riflettere sull’identità e sulle radici che, anche a distanza di migliaia di chilometri, continuano a essere parte integrante della vita di chi è partito.

Il Festival, un progetto della Glocal Think, sotto la direzione artistica di Emanuela Sica, offre un percorso tra memoria collettiva, tradizioni culturali e possibilità di sviluppo economico delle comunità locali. Insomma, non solo storia e memoria, il Festival guarda anche avanti, con un focus dedicato allo sviluppo economico sostenibile, attraverso l’incontro con AMIRA (Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi) e la Fondazione Monti Lattari, presieduto da Vincenzo Castaldo, Presidente di Glocal Think; modera Emilia Di Girolamo, Direttrice del MAVV (Museo dell’Arte, del Vino e della Vite di Portici). Un confronto su strategie innovative per la valorizzazione del territorio.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

MATTINA – A PARTIRE DALLE ORE 11.00

Palazzo Dafne – Via Rimessa

Laboratorio “Radici del Canto”

a cura dell’artista Caterina Pontrandolfo: viaggio nella musica popolare per riscoprire le sonorità delle radici e il potere evocativo del canto come strumento di memoria.

POMERIGGIO – A PARTIRE DALLE ORE 16.30

Palazzo Dafne – Via Rimessa

Laboratorio di Genealogia a cura del dott. Lorenzo Cirelli, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Alessandro Di Meo Volturara Irpina – Sezione distaccata di Chiusano di San Domenico. Un’opportunità per esplorare le proprie origini e ricostruire i legami con il passato familiare.

A SEGUIRE

Saluti Istituzionali

Intervento della Dott.ssa Rosanna Gamerra, Commissario Straordinario.

Discussione sulla Memoria Collettiva e lancio del questionario “Le radici di Chiusano di San Domenico nel Mondo” a cura di Giuseppe Sommario, Ricercatore dell’Università Cattolica di Milano, con l’aggiunta di storie e testimonianze di emigrazione e racconti di chi ha scelto di restare per costruire il suo futuro nel proprio territorio.

Sviluppo Economico & Sostenibile: Il Festival Incontra

Un panel dedicato alle prospettive di crescita sostenibile, con gli interventi di cui si è detto in premessa

Chiusura del Festival

Restituzione del Laboratorio Radici del Canto

Brindisi Finale

Il Festival delle Radici è un momento di incontro e condivisione, un ponte tra passato e futuro che permette di dare voce alle storie, alle tradizioni e alle aspirazioni di una comunità che non dimentica mai da dove viene.