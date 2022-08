Fiano Love Fest, il gran finale a Lapio.

Domenica l’ultimo appuntamento con il Fiano Love Fest a Lapio. L’evento, organizzato dal Comune di Lapio in collaborazione con la Pro Loco Lapiana, ha riscosso un successo incredibile nei primi due giorni di programmazione.

Venerdì 5 e sabato 6 agosto le strade del piccolo borgo del Fiano sono state invase da visitatori provenienti da tutta la Campania e soprattutto da appassionati di fuori Regione.

Dopo due anni di stop a causa della pandemia l’edizione di quest’anno è stata un momento prezioso che ha coinvolto tutta la cittadinanza e ha fatto sviluppare ancora di più quello che ormai è diventato un brand riconosciuto in tutta Italia.

L’evento è riuscito alla grande grazie al piano di sicurezza organizzato dall’Amministrazione

Comunale, grazie alla collaborazione di tutti gli addetti ai lavori e le Forze dell’Ordine (impegnati i Carabinieri di Chiusano San Domenico e di Montella, i gruppi comunali di Protezione Civile, la Polizia Municipale Locale) e il supporto dell’intera cittadinanza.

La mission del Fiano Love Fest è la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche di uno dei territori più ricchi del Sud Italia, mettendo in rete le aziende creando un circuito virtuoso capace di sottolineare l’importanza del settore vitivinicolo. Fiano Love Fest è anche arte, cultura, con i banchi d’assaggio (a cura di ONAV Avellino) e le visite guidate a Palazzo Filangieri che hanno avuto numerose richieste.

L’attesa è per domenica 7 agosto, giornata di chiusura, che darà la possibilità a chi ancora non ha avuto modo di partecipare, di non perdersi uno degli appuntamenti più importanti e apprezzati dell’estate in Irpinia.

Tra gli altri eventi, è previsto l’arrivo del treno turistico in partenza dalla stazione di Avellino per intraprendere un suggestivo viaggio nel cuore dell’Irpinia alla scoperta dei borghi e dei caratteristici vigneti immersi in uno straordinario paesaggio tipico della provincia italiana.

Giunti a Lapio, un servizio bus dedicato ha accompagnato i visitatori nel piccolo

borgo, potendo a scelta partecipare al trekking urbano, denominato anche “turismo a piedi” con l’opportunità di scoprire le bellezze culturali, paesaggistiche e urbanistiche del centro storico. Presso il Palazzo Filangieri, che sorge nel punto più alto di Lapio, sarà presente una degustazione guidata.

L’evento è un intervento co-finanziato dalla Regione Campania a valere sul POC Campania 2014-2020 “rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata Nazionale ed

Internazionale”.