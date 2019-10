Forestali, Provincia stabilizza altri 18 lavoratori.

Stabilizzazione degli operai forestali a tempo determinato (Otd) e nuove assunzioni per 102 giornate per altri 41 lavoratori. Il presidente della Provincia, Domenico Biancardi, ha inviato richiesta di autorizzazione alla Regione Campania. Il provvedimento è stato indirizzato alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all’Unità Operativa Dirigenziale Foreste e al Consigliere Delegato, Nicola Caputo.

“Per poter effettuare in modo efficace ed efficiente gli interventi previsti nei Piani annuali di Forestazione e Bonifica Montana nei 14 Comuni di competenza della Provincia – spiega il presidente Biancardi – chiediamo alla Regione Campania le risorse e l’autorizzazione necessaria per procedere alla stabilizzazione dei 18 Otd storici e all’assunzione di 41 operai a tempo determinato a 102 giornate lavorative. In mancanza di risposte della Regione procederemo in tal senso”.

La richiesta scaturisce dal fatto che per le Province è mantenuto l’attuale rapporto medio, pari a 0,5 tra le giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la superficie territoriale e che agli Enti per i quali il rapporto è inferiore a tali valori è consentito il turn over della manodopera, oltre all’incremento delle giornate lavorative per gli addetti a tempo determinato.

La Provincia di Avellino dispone di una forza esigua di personale addetto: solo 17 unità a tempo indeterminato, di cui 7 con idoneità parziale. Inoltre, dal calcolo degli indici risulta un rapporto pari a 0,21, di gran lunga inferiore allo 0,5.