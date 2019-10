Forum dei Giovani di Calabritto, il bilancio del quinquennio 2014-2019.

Si rinnova il consiglio direttivo Forum dei Giovani di Calabritto. Nel quinquennio 2014-2019 il Forum, presieduto da Angelo Cianciulli, ha dato vita ad una serie di importanti e utili iniziative per il paese, e l’auspicio del direttivo uscente è che anche nel prossimo quinquennio si continui su questa strada della produttività.

Ecco i principali risultati raggiunti dal Forum in questi cinque anni: ‘Calabritto tour’ in collaborazione con la Rete Erasmus Ed. 2015, Ed. 2016, Ed.2017; Capodanno in piazza Ed.2014, Ed. 2015; Fdg in festa Ed. 2014, Ed.2015; ‘Dona con amore’, evento per la donazione del sangue 2015 ad oggi; convegno ‘Città dell’Alta Irpinia: Le politiche giovanili nelle aree interne’ 2017; Corso in Europrogettazione: tecniche di redazione e gestione dei progetti europei 2018; convegno ‘Lavoro e legalità’ (rete dei forum Calabritto, Caposele, Oliveto) 2017; convegno ‘Acrobati sul filo della legalità e dell’innovazione’ (rete dei forum Calabritto, Caposele, Lioni) 2017; collaborazione con le altre realtà impegnate nella realizzazione del Marchio De.Co. (Disciplinare tirata) 2016; Collaborazione con il premio ‘Sele d’oro’ per lo Smart Cafè Ed. 2017; Collaborazione con la ‘festa della Musica Europea’ a Caposele Ed. 2016; Partner ‘vinArte’ Ed. 2017 – Salerno.

Il Forum si è impegnato a promuovere visite di prevenzione oncologica in collaborazione con AMDOS ALTA Irpinia e Asl Avellino dal 2015 ad oggi; è stato presente ad EXPOsele: Mostra Mercato dei prodotti tipici irpini e della Valle del Sele Ed. 2015; è Socio fondatore dell’associazione Donation Italia Salerno dal 2017; si è occupato dell’Istituzione sportello informagiovani, attivo presso la stessa sede del Forum, in piazza Matteotti, dal 2016 ad oggi; ha partecipato al Bando di Concorso “Nuovi Orizzonti” – BURC n.34 del 14 Maggio 2018; e Bando di Concorso “Verso nuovi Orizzonti”, Forum regionale dei Giovani – Legge Regionale 8 Agosto 2016 N. 26 – Attività 2017; ha promosso Corsi di formazione per carrellisti, principi di RSPP in collaborazione con fis.Av, Sa dal 2015 al 2017; ha Collaborato per il Torneo di calcetto Ed. 2019 e la ‘Camminata Rosa’ Ed. 2019. Ha promosso il progetto SPES in collaborazione con la Regione Campania per la tutela della salute dei cittadini campani. Ha svolto partneriati con BCC, Comuni e forum Caposele, Oliveto, Lioni, Contursi; ha presenziato ad event con le Associazioni presenti sul territorio, Parrocchia e diocesi, Avis Salerno; Aido avellino; AISM. Il mandato scade il 30 ottobre 2019.