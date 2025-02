Politica Forza Italia, D’Agostino Segretario Provinciale Di Redazione Gazzetta di Avellino - 8

“Per Forza Italia, in occasione dell’assemblea congressuale per l’elezione del Segretario Provinciale di Avellino, è stata una giornata di grande partecipazione e passione politica aperta dal Segretario Regionale Fulvio Martusciello che ha ribadito i risultati raggiunti in Campania da Forza Italia e che successivamente ha visto l’elezione all’unanimità di Angelo Antonio D’Agostino”.

Lo dichiara in una nota il Responsabile Nazionale dell’Organizzazione del partito, Francesco Battistoni.

“Per D’Agostino – prosegue – si è percepita da parte di tutta l’assemblea grande stima umana ed è stato riconosciuto l’ottimo lavoro svolto sul territorio che ha consolidato il partito a livello territoriale e provinciale. Insieme a D’Agostino sono stati poi eletti anche i dodici membri elettivi della segreteria provinciale”.

“Questa giornata, così come negli appuntamenti dedicati ai congressi comunali e provinciali, è stata per il partito l’occasione per fare squadra e per aumentare la nostra base aggregativa sul territorio. Con l’elezione del Segretario Provinciale – continua Battistoni – consolidiamo la nostra presenza in Campania, affermandoci ancora di più come partito e come forza politica determinante per le prossime elezioni Regionali. La presenza del nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani – aggiunge – ha certificato, ancora una volta, la solidità di Forza Italia che continua a crescere e a rappresentare una forza responsabile e rassicurante nelle dinamiche sociali e cittadine e ad essere un perno fondamentale per la coalizione di centrodestra sia a livello nazionale che locale”.

“La giornata congressuale è stata anche l’occasione, in apertura dei lavori, di rivolgere un pensiero commosso all’amico Mario Occhiuto e alla sua famiglia per la tragica scomparsa del figlio Francesco. Una notizia che ha sconvolto tutto il partito e che ci ha unito in un abbraccio ideale partecipato e di grande affetto”, conclude Battistoni.