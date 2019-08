Generoso Vella espone in Turchia.

C’era anche l’avellinese Generoso Vella tra i partecipanti alla mostra internazionale di mail art ”Island” , in programma sabato24 e domenica 25 , nella Fiera dell’empatia, organizzata sull’isola di Kinaliada, presso Istanbul, in Turchia.

Un traguardo internazionale per l’artista irpino che supera, per la prima volta, i confini nazionali facendo conoscere la sua pittura in un contesto plurinazionale e multiculturale.

L’esposizione s’inserisce in un calendario di diversi eventi come laboratori educativi e di intrattenimento, interviste, concerti, cinema estivo, letture, mercatini e attività per bambini, adolescenti e adulti.