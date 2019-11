Gestione digitale dell’Impresa, seminario alla Camera di Commercio.

Il workshop, che si terrà il giorno 28 Novembre 2019 alle ore 14.00 presso la Camera di Commercio di Avellino a Piazza Duomo 5, ha l’obiettivo di mettere a disposizione gli strumenti e i servizi offerti dalla Camera di Commercio ai professionisti per semplificare il loro lavoro. Scopriremo come ottenere e utilizzare Firma digitale bluetooth, SPID, Cassetto digitale dell’imprenditore e Fattura elettronica. Per l’occasione verrà presentato il servizio Libri digitali: il nuovo portale per la gestione informatica dei libri sociali e contabili dell’impresa.

Durante l’evento sarà possibile ottenere SPID, basta portare firma digitale o CNS (con PIN), documento d’identità, tessera sanitaria, smartphone.

L’ODCEC di Avellino e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro riconosceranno ai propri iscritti che prenderanno parte all’iniziativa i relativi crediti formativi.

Programma