Giornate Fai d’autunno, il Fai giovani Avellino cerca volontari.

In vista delle prossime Giornate FAI d’Autunno 2019, il Gruppo FAI Giovani Avellino ha organizzato una riunione allargata lunedì 7 ottobre ore 19:00 presso il Godot Art Bistrot con i volontari del Fondo Ambiente Italiano della provincia di Avellino.

Diventare volontario FAI ti permette di conoscere da vicino i tesori che l’Irpinia ha regalato al mondo. Un’opportunità diretta di scoprirli, studiarli, viverli senza barriere e illustrare ai più piccoli questi monumenti che, ancora, continuano, incuranti del tempo, a illustrare la nostra storia. Il volontario FAI vive la cultura con occhi diversi; vivendo un’esperienza formativa completa in constante confronto con altre generazioni e non solo. Perché il confronto rappresenta il pilastro portante che meglio identifica lo spirito del FAI. Gli iscritti, infatti, dialogano e s’incontrano costantemente con tutte le altre sezioni d’Italia; assaporando fino in fondo la conoscenza e la passione che, i ragazzi delle altre regioni, condividono nella stessa maniera.

Se sei interessato a diventare volontario FAI è possibile contattare la pagina Facebook “FAI Giovani Avellino” o inviare una e-mail all’indirizzo avellino@faigiovani.fondoambiente.it. Le Giornate FAI d’Autunno sono il secondo momento più importante dell’anno: si promuove la cultura, il territorio e i monumenti d’Italia. Luoghi abbandonati, poco conosciuti o valorizzati emergono grazie al lavoro delle Delegazioni e dei Gruppi giovani che coinvolgono gli studenti delle scuole che diventeranno gli Apprendisti Ciceroni. Saranno infatti loro i protagonisti di queste due giornate all’insegna della valorizzazione dell’Irpinia: vi accoglieranno e accompagneranno nell’itinerario organizzato dal FAI Giovani Avellino.

Per scoprire le tappe consulta il sito www.giornatefai.it. È possibile sostenere il Fondo Ambiente Italiano iscrivendosi tramite il sito www.fondoambiente.it