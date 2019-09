Giovani alla Ribalta, da martedì alla Chiesa del Carmine torna Contemporanea…Mente.

Con l’autunno 2019 torna la tradizionale Rassegna CONTEMPORANEA…MENTE con la quale l’ASSOCIAZIONE ZENIT 2000 di Avellino propone all’affezionato e competente pubblico irpino il consueto sguardo alla musica classica e alle tematiche contemporanee.

Quest’anno il sottotitolo GIOVANI ALLA RIBALTA chiarisce l’intento di valorizzare i giovani talenti del territorio, creando per loro un’ulteriore opportunità di proporsi al competente pubblico della Città e della Provincia di Avellino, sempre desideroso di conoscere nuovi esecutori e apprezzare pagine di musica classica, a volte di grande repertorio, a volte di rara esecuzione. In questo si ribadisce la Collaborazione con il Conservatorio D. Cimarosa di Avellino che, con l’efficace e lungimirante gestione affidata al Direttore M°CARMELO COLUMBRO e al Presidente Dott. LUCA CIPRIANO, conserva il suo ruolo centrale nella formazione musicale dei giovani musicisti del territorio.

La Rassegna CONTEMPORANEA…MENTE 2019, con la direzione artistica del M° MASSIMO TESTA, si sviluppa su 3 eventi concertistici in sequenza temporale tra il 24 e il 26 Settembre, con l’obiettivo di affrontare le più variegate tematiche della Musica Classica, con uno sguardo sensibile al ‘900 affiancato alla valorizzazione dei giovani esecutori. Per l’occasione si riscopre la bellezza artistica e la capacità recettiva della CHIESA S. MARIA DI COSTANTINOPOLI, sede dei primi 2 concerti, grazie alla consueta disponibilità del Parroco Don EMILIO CARBONE, insieme alla location da sempre sede della Rassegna, la suggestiva CHIESA DEL CARMINE di Avellino, sede del terzo e ultimo evento. I concerti avranno inizio tutti alle ore 19.30.

Primo appuntamento alla Chiesa S. Maria di Costantinopoli, Martedì 24 Settembre, con l’evento LA CHITARRA IN CONCERTO. In pedana il Duo chitarristico GIOVANNI MASI e CRISTINA GALIETTO, entrambi talentuosi allievi della Classe di Chitarra del M° LUCIO MATARAZZO presso il Cimarosa di Avellino. In programma musiche di Barrios, Castelnuovo-Tedesco, Walton, Gilardino, Rodrigo, Rossini.

Secondo appuntamento ancora alla Chiesa S. Maria di Costantinopoli, Mercoledì 25 Settembre, con il CIMAROSA ACCORDION TRIO IN CONCERTO. In pedana alla fisarmonica GIUSEPPE BOZZO, FAUSTO CREDIDIO, EUGENIO DE ROSE, un trio già molto affiatato e reduce da recenti successi in Concorsi e Rassegne Nazionali, provenienti dalla scuola del prestigioso Maestro GIUSEPPE SCIGLIANO. In programma musiche di Baranek/Wojtarowicz e Piazzolla.

Terzo e ultimo appuntamento presso la Chiesa del Carmine, Giovedì 26 Settembre, con l’evento OMAGGIO AL CAMERISMO MITTELEUROPEO. In pedana il Duo BERNARDO REPPUCCI, violino, ANTONELLA CENSULLO, pianoforte. In programma musiche di Mozart, Schumann, Debussy.

L’evento, patrocinato anche dalla Regione Campania, è in collaborazione con l’Associazione PER CASO SULLA PIAZZETTA di Avellino, CASTELLI d’IRPINIA®, la Cooperativa MUSICAINSIEME di Benevento, il Sistema MED Campania, l’Agenzia Management BULGARIA CLASSIC e vede la partecipazione di CASARREDO, Montemiletto (AV)