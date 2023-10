Giro d’Italia 2024, arrivo di una tappa a Cusano Mutri

Arriverà nel beneventano la tappa di martedì 14 maggio 2024 del Giro d’Italia n.107.

Sarà un Giro d’Italia con tanto nord e poco sud, rappresentato dalla splendida Napoli e dal Sannio.

E’ stato presentato a Trento, nel corso del Festival dello Sport organizzato da RCS. Si parte da Venaria Reale il 4 maggio con primo arrivo a Torino, prima capitale italiana. Dopo tre giorni in Piemonte, col suggestivo arrivo al Santuario di Oropa dove Pantani fece una delle sue più belle imprese, si scenderà al sud passando da Liguria, Toscana, Abruzzo e Lazio per arrivare in Campania, sul lungomare di Napoli, domenica 12 maggio per un tris speciale che è già annunciato come un nuovo incredibile bagno di folla per la carovana dei corridori. Lunedì 13 giorno di riposo e martedì partenza da Pompei per giungere a Bocca della Selva (Cusano Mutri), per un arrivo in salita che esalterà le doti degli scalatori.